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Ракетний удар по Одеській області: випущено дві ракети, одну збили сили ППО

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Одеса, Середа 20 липня 2022 05:04
Ракетний удар по Одеській області: випущено дві ракети, одну збили сили ППО Фото: ракетний удар по Одеській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти увечері обстріляли Одеську область. Усього було випущено дві ракети, одну з них знищено силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Ракетного удару було завдано із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, ймовірно Х-59, знищена, друга потрапила до покинутої складської будівлі. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками, людських втрат немає.

Нагадаємо, сьогодні окупанти 9 разів обстріляли Сумську область, травмовані люди.

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