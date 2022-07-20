Ракетний удар по Одеській області: випущено дві ракети, одну збили сили ППО
Фото: ракетний удар по Одеській області (Getty Images)
Окупанти увечері обстріляли Одеську область. Усього було випущено дві ракети, одну з них знищено силами ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Ракетного удару було завдано із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, ймовірно Х-59, знищена, друга потрапила до покинутої складської будівлі. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками, людських втрат немає.
Нагадаємо, сьогодні окупанти 9 разів обстріляли Сумську область, травмовані люди.
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