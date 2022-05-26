ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові від сьогоднішнього обстрілу загинуло 7 людей, а 17 поранені

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 травня 2022 18:11
У Харкові від сьогоднішнього обстрілу загинуло 7 людей, а 17 поранені Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Внаслідок обстрілів 26 травня у Харкові загинуло 7 мирних мешканців. 17 людей отримали поранення, серед них 9-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

"Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано", - сказав Синєгубов.

Він додав, що на півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог несе значних втрат.

Нагадаємо, російські військові обстріляли Харків у четвер, 26 травня.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Харкові зафіксовано обстріл у районі П'ятихаток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України