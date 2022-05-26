Лукашенко доручив негайно створити оперативне командування на кордоні з Україною
Білорусь створить оперативне командування своїми війська на південному напрямку, тобто на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника білоруського режиму Олександра Лукашенка на засіданні з військовим керівництвом країни.
Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України. За його словами, окрім фронтів з боку Литви та Польщі, відкрився новий напрямок - південний.
"Міністр оборони нам запропонував створити нове командування на південному напрямку. Це було ще минулого року.... Але тепер треба негайно створювати цей оперативний напрямок, разом західним, північно-західним буде і південне крило", - заявив глава режиму.
Лукашенко зазначив, що вже зараз треба відправляти нові підрозділи до південного кордону, не чекаючи створення нового оперативного командування, щоб білоруські війська отримували досвід.
Нагадаємо, днями українські війська помітили, що Білорусь перекинула до кордонів з Україною російські ракетні комплекси "Іскандер".
А перед цим у Білорусі розгорнули два ракетні дивізіони в рамках підготовки до військових навчань неподалік українського кордону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.