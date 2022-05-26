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Бойові дії в Україні досягли максимальної інтенсивності, - Маляр

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Київ, Четвер 26 травня 2022 15:59
Бойові дії в Україні досягли максимальної інтенсивності, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Іван Носальський

В Україні значно посилилася інтенсивність бойових дій через постійні спроби військ РФ проводити наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр у ході брифінгу.

"Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на кількох напрямках. Попереду на нас чекає дуже складний етап боротьби", - наголосила чиновниця.

При цьому вона додала, що через таку високу інтенсивність бойових дій неможливо уникнути втрат у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Збройні сили України поступаються окупаційній армії за темпами відновлення боєздатності підрозділів.

Також ми писали, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, майже вся Луганська область знаходиться під окупацією. 95% території контролює російська армія.

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