В Харьковской области нашли российские дипломы, которые оформили с ошибками (фото)
В субботу, 29 октября, в деоккупированном Волчанске (Харьковская область) правоохранители обнаружили дипломы российского образца. Оккупанты напечатали их с грамматическими ошибками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
Правоохранители в Волчанске смогли изъять образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские сведения по выплатам заработной платы преподавательскому составу в рублях, а также список персонала для получения российских сим-карт и дипломы российского образца.
"Оккупанты так спешили внедрить российское образование в Харьковской области, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" россияне решили писать с одной буквой "с", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли доказательства, которые в дальнейшем будут использованы для полного и всестороннего расследования преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
Напомним, что в Волчанске Харьковской области двое бывших полицейских перешли на сторону России и работали на оккупантов. Им объявили подозрение за государственную измену.
Ранее, 28 октября, россияне снова обстреляли Волчанск (Харьковская область). В результате атаки пострадали дома.
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