Оккупанты снова обстреляли Волчанск: пострадали частные дома (фото)

В пятницу, 28 октября, россияне снова обстреляли Волчанск (Харьковская область). В результате атаки пострадали дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Боеприпасы попали рядом с жилым домом. Разрушены забор, крыша и фасад дома, повреждены хозяйственные постройки", - говорится в сообщении. Правоохранители сообщают, что предварительно пострадавших нет. Сам обстрел военными Российской Федерации произошел после 14:00. Полицейские задокументировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства. Расследование продолжается по факту нарушения законов и обычаев войны.