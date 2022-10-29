Перешли на сторону России. Двух бывших полицейских из Волчанска подозревают в госизмене

В Волчанске Харьковской области двое бывших полицейских перешли на сторону России и работали на оккупантов. Им объявили подозрение за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следователей, бывший полицейский с логистики во время оккупации Волчанск согласился работать на россиян. Он занял должность "старшины" в службе тылового обеспечения оккупантов. Он вместе с российскими военными ездил в Луганск, получал форму, компьютерную технику и канцелярию для незаконных правоохранительных органов.

Его коллега, бывший оперуполномоченный, тоже сотрудничал с врагом. Он контролировал "общественный порядок" в Волчанске, чтобы россияне безопасно чувствовали себя в городе.

Харьковская прокуратура возбудила уголовное дело, а двум экс-полицейским объявили подозрение за госизмену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).