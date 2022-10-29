У Харківській області знайшли російські дипломи, які оформили з помилками (фото)

У суботу, 29 жовтня, у деокупованому Вовчанську (Харківська область) правоохоронці виявили дипломи російського зразка. Окупанти надрукували їх з граматичними помилками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці у Вовчанську змогли вилучили освітню програму за стандартами РФ, бухгалтерські відомості по виплатам заробітної плати викладацькому складу у рублях, а також список персоналу для отримання російських сім-карт та дипломи російського зразка.

"Окупанти так поспішали впровадити російську освіту у Харківській області, що забули власну мову. У дипломах є помилка: "профессиональный колледж" росіяни вирішили писати з однією літерою "с", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили речові докази, які надалі будуть використані для повного та всебічного розслідування злочинів країни-агресора та колаборантів.