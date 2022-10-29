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У Харківській області знайшли російські дипломи, які оформили з помилками (фото)

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Вовчанськ, Субота 29 жовтня 2022 15:59
У Харківській області знайшли російські дипломи, які оформили з помилками (фото) Фото: У Харківській області знайшли російські дипломи, які оформляли з помилками (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 жовтня, у деокупованому Вовчанську (Харківська область) правоохоронці виявили дипломи російського зразка. Окупанти надрукували їх з граматичними помилками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці у Вовчанську змогли вилучили освітню програму за стандартами РФ, бухгалтерські відомості по виплатам заробітної плати викладацькому складу у рублях, а також список персоналу для отримання російських сім-карт та дипломи російського зразка.

"Окупанти так поспішали впровадити російську освіту у Харківській області, що забули власну мову. У дипломах є помилка: "профессиональный колледж" росіяни вирішили писати з однією літерою "с", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили речові докази, які надалі будуть використані для повного та всебічного розслідування злочинів країни-агресора та колаборантів.

Нагадаємо, що у Вовчанську Харківської області двоє колишніх поліцейських перейшли на бік Росії та працювали на окупантів. Їм оголосили підозру за державну зраду.

Раніше, 28 жовтня, росіяни знову обстріляли Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок атаки постраждали будинки.

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