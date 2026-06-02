Дрон атаковал тепловоз в Харьковской области, есть пострадавший
В "Укрзализныце" сообщили о новой атаке на железнодорожную инфраструктуру Харьковской области. В результате удара беспилотника по тепловозу пострадал железнодорожник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцю".
Сообщается, что после инцидента на место были оперативно направлены бригады скорой медицинской помощи и подразделения ГСЧС.
Железнодорожники координируют свои действия с представителями экстренных служб для ликвидации последствий удара и оказания необходимой помощи пострадавшему.
Пострадал сотрудник железной дороги
Вследствие атаки ранения получил железнодорожник. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о его состоянии уточняется.
После получения сообщения об ударе к месту происшествия направили специалистов экстренных служб. На месте работают медики и спасатели, которые обеспечивают проведение необходимых мероприятий и контролируют ситуацию.
Как работает железная дорога после атаки
Несмотря на удар по тепловозу, железнодорожное сообщение в Харьковской области не прекращалось. По данным Укрзализныци, движение поездов продолжается с минимальными отклонениями от графика.
Специалисты железной дороги продолжают контролировать обстановку и отслеживать возможные риски для безопасности пассажиров и работников отрасли.
Напоминаем, что в ночь на 30 мая российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области. В результате нескольких прямых попаданий беспилотников было полностью разрушено здание вокзала в Шостке, также повреждения получила станционная инфраструктура. Удар стал очередной атакой на объекты гражданской транспортной сети региона.