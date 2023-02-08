РФ сегодня обстреляла Волчанск и село возле Чугуева: трое раненых, в том числе ребенок
Около 11 утра 8 февраля российские оккупанты обстреляли Волчанск и село Варваровку Чугуевского района Харьковской области. Ранения получили три человека, в том числе работник облэнерго и ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Так, сегодня около 11:00 оккупанты обстреляли с. Варваровка Чугуевского района.
"В результате обстрела ранения получили двое гражданских: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина", - рассказал он.
Кроме того, по данным главы области, в 12:00 враг обстреливал город Волчанск. Осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник облэнерго.
"Все раненые госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь", - добавил Синегубов.
Обновлено 12.52. По данным Синегубова, в Волчанске из-за обстрелов кафиров осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Напомним, вечером 7 февраля в Харькове прогремела серия взрывов, городские власти сообщали о 6 "прилетах".
По данным Синегубова, российские войска усиливают свое присутствие на полосы фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.
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