РФ использует Харьков как плацдарм для испытаний модифицированных боеприпасов, - Синегубов

Российские войска постоянно испытывают модифицированные боеприпасы. Оккупанты используют Харьков как плацдарм для своих тренировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг не останавливается, а постоянно испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок", - сказал Синегубов.

Он отметил, что армия РФ "пытается адаптироваться и весь свой хлам, находящийся на складах, использовать против нашего мирного гражданского населения".

"У нас был первый удар по городу Харьков в воскресенье, по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем", - рассказал глава ОВА.

Синегубов также отметил, что врагу все становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, например "Калибры", которые стоят около 10 млн долларов.

Именно поэтому россияне начали использовать для ударов по Харькову УМПБ 30-Д. Их стоимость около 100 тысяч долларов, а после модификации, возможно, немного больше.