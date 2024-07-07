В Харьковской области на мине подорвалась целая семья, - ОВА
В Харьковской области автомобиль наехал на вражескую мину. В результате подрыва погибла целая семья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.
Он сообщил, что семья ехала на легковом автомобиле на грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.
По предварительным данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них есть ребенок. В настоящее время продолжается распознавание тел.
По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка.
"Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели", - добавил Синегубов.
Напомним, что в Луцке из неизвестного автомобиля бросили гранату в толпу людей. В результате взрыва есть пострадавшие.
Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов. После атаки горел аэродром.
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