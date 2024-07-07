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В Харьковской области на мине подорвалась целая семья, - ОВА

Воскресенье 07 июля 2024 23:12
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В Харьковской области на мине подорвалась целая семья, - ОВА Фото: табличка "Внимание, мины" (https://t.me/synegubov)
Автор: Эдуард Ткач

В Харьковской области автомобиль наехал на вражескую мину. В результате подрыва погибла целая семья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Он сообщил, что семья ехала на легковом автомобиле на грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.

По предварительным данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них есть ребенок. В настоящее время продолжается распознавание тел.

По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка.

"Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели", - добавил Синегубов.

В Харьковской области на мине подорвалась целая семья, - ОВА

Напомним, что в Луцке из неизвестного автомобиля бросили гранату в толпу людей. В результате взрыва есть пострадавшие.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов. После атаки горел аэродром.

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