Смертельная ловушка для детей: в Украине появились опасные боеприпасы, похожие на игрушки

В Украине спасатели предостерегли граждан от чрезвычайно опасных боеприпасов - шариковых осколочных авиабомб ШОАБ-0,5. Они могут выглядеть как маленькие серебристые мячики, что особенно привлекает детей.

По данным ГСЧС, эти боеприпасы имеют большую зону поражения. Часть из них после разлета не взрывается сразу, но может сдетонировать от любого прикосновения.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия начала применять новые дешевые беспилотники из пенопласта и фанеры, которые выполняют функции приманок и разведчиков. Они похожи на "Шахеды", но не несут значительной взрывчатки: часть оснащена камерами и SIM-картами для передачи изображений, другие используются для обнаружения украинских ПВО. Такие дроны трудно отличить от ударных, поэтому их также сбивают, а низкая себестоимость делает их выгодными для России в массированных атаках.

Также мы рассказывали, что Россия модернизирует свои дроны-камикадзе "Шахед", оснащая их современными системами защиты от перехвата, оптическим наведением, многоканальными антеннами и датчиками уклонения. Это делает их более устойчивыми к РЭБ и более сложными для уничтожения. Кроме того, враг начал устанавливать на беспилотники взрывчатку для самоуничтожения, чтобы сделать невозможным их захват и создать дополнительную опасность после падения.