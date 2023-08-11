Харьковская ОВА допускает эвакуацию около 12 тысяч жителей Купянского района

"Наша цель - полностью обезопасить население от возможных ранений в результате боевых действий. Учитывая, что враг активизировал свои штурмовые действия именно на Купянском направлении, опасность может угрожать каждому находящемуся там человеку", - рассказал Синегубов.

Чиновник подчеркнул, что в первую очередь местные власти будут рассматривать принудительную эвакуацию детей и их семей.

"Сейчас в Купянске и близлежащих населенных пунктах находится около 800 детей, плюс члены их семей. Рассмотрение и голосование по вопросу о принудительной эвакуации детей Совет обороны области проведет при готовности всех необходимых сопутствующих материалов", - уточнил он.

Глава ОВА рассказал, что сейчас в Харькове уже готовы 3 500 мест для размещения эвакуированных жителей Купянского района. Также их могут принимать в Полтавской, Ровенской и Кировоградской областях.

Что предшествовало

Напомним, сегодня районная администрация Купянска объявила принудительную эвакуацию детей из тех населенных пунктов, которые уже находятся на линии фронта.

Синегубов уточнял, что за два дня оттуда удалось эвакуировать 33 человека.

В то же время, по данным украинских военных, ситуация на Купянском направлении сейчас сложная, но контролируемая. Оккупанты атакуют из всех видов артиллерии.