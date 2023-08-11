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В Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей, - Синегубов

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Харьковская область, Пятница 11 августа 2023 11:30
В Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей, - Синегубов Фото: в Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Купянском районе Харьковской области местные власти объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Купянской районной администрацией было объявлено о принудительной эвакуации гражданского населения из тех населенных пунктов, которые фактически уже находятся на линии фронта. Потому что люди, несмотря на ежедневные обстрелы, не хотят выезжать по разным причинам", - сказал Синегубов.

По его словам, за два дня уже было эвакуировано 33 человека.

"Кроме того, мы объявляем принудительную эвакуацию детей с того же Купянского направления. Ну и относительно самого города Купянск, мы рассматриваем возможность решения о принудительной, то есть обязательной эвакуации детей", - заявил глава ОВА.

Синегубов добавил, что сейчас в городе проживает около 523 детей.

Эвакуация в Харьковской области

Стоит отметить, что Купянск и район были уволены украинскими защитниками осенью прошлого года. Однако оккупанты почти ежедневно обстреливают деоккупированные территории.

Местные власти объявили в 37 населенных пунктах Купянского района обязательную эвакуацию. Это касается освобожденных городов и сел, а также территорий вблизи зоны боевых действий.

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