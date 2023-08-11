Харківська ОВА допускає евакуацію близько 12 тисяч жителів Куп'янського району

"Наша мета - повністю убезпечити населення від можливих поранень в результаті бойових дій. Враховуючи, що ворог активізував свої штурмові дії саме на Куп'янському напрямку, небезпека може загрожувати кожній людині, яка там знаходиться", - розповів Синєгубов.

Чиновник підкреслив, що насамперед місцева влада розглядатиме примусову евакуацію дітей та їхніх сімей.

"Зараз у Куп'янську та прилеглих населених пунктах перебуває близько 800 дітей, плюс члени їхніх сімей. Розгляд та голосування щодо примусової евакуації дітей Рада оборони області проведе при готовності всіх необхідних супутніх матеріалів", - уточнив він.

Глава ОВА розповів, що зараз у Харкові вже готові 3 500 місць для розміщення евакуйованих мешканців Куп'янського району. Також їх можуть приймати у Полтавській, Рівненській та Кіровоградській областях.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні районна адміністрація Куп'янська оголосила примусову евакуацію дітей з тих населених пунктів, які вже перебувають на лінії фронту.

Синєгубов уточнював, що за два дні звідти вдалося евакуювати 33 людей.

Водночас, за даними українських військових, ситуація на Куп'янському напрямку нині складна, але контрольована. Окупанти атакують з усіх видів артилерії.