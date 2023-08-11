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Череватый рассказал о ситуации на Купянском направлении

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Харьковская область, Пятница 11 августа 2023 14:18
Череватый рассказал о ситуации на Купянском направлении Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация в Купянском направлении сложная, но контролируемая. Российские войска пытаются атаковать всеми видами артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки россияне пять раз пытались атаковать позиции украинских войск.

"502 раза обстреливал нас всеми видами артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня. Продолжает на этом направлении активнее использовать авиацию - 15 авиаударов нанес", - рассказал Череватый.

Он также отметил, что во время отражения вражеских атак ВСУ ликвидировали 21 оккупанта, 91 получил ранения, а двое попали в плен. Также была уничтожена вражеская техника, в том числе два танка и три пушки.

"Ситуация (на Купянском направлении - ред.), конечно, трудна, учитывая мощность группировки врага, но контролируемая. Ведь мы знаем, что они хотят делать, знаем силы и состав их группировки. Знаем, самое главное, их слабые места" , - подчеркнул спикер.

Относительно ситуации в районе Лимана Череватый отметил, что там в течение суток боестолкновений не было, но враг активно бил артиллерией и авиацией по ряду населенных пунктов.

Говоря о ситуации в районе Бахмута, он сказал, что там продолжаются активные бои.

"Здесь приоритет и инициатива по Силам обороны. Враг активно сопротивляется, используя также артиллерию", - рассказал Череватый.

На этом направлении, по его словам, украинские бойцы ликвидировали 63 оккупанта, 127 ранены, пятеро попали в плен.

Кроме того, были уничтожены пять вражеских танков, семь боевых машин пехоты, две боевые машины десанта и три полевых склада с боеприпасами.

Ситуация на Купянском направлении

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска продолжают наступательные операции к северо-востоку от Купянска.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили российские атаки к северу от Синковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и вблизи Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, а украинские войска за последние дни значительно усилили оборону в этом районе.

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