"Российские войска снова бросили в самоубийственный штурм иностранных наемников - на этот раз группу граждан Кении. Одного из них идентифицировал проект "Хочу жить", - сообщили в ГУР.

Среди ликвидированных - гражданин Кении Ньямбура Эрик Мванги, 2003 года рождения.

Вместе с тремя другими кенийцами - Ванджиром Джозефом Камау, Каритхи Джоэлом Нгуре и Кибетом Рональдом Кипкуруи - он прибыл в Ярославль 23-24 октября 2025 года.

В этот же период прибыли и другие погибшие кенийцы, о которых ГУР сообщало 6 февраля, - Омбвори Денис Багаку и Вахоме Симон Гититу.

Там они подписали контракты и были направлены в учебный центр, где проходили подготовку всего полторы недели. После этого Мванги получил должность радиотелефониста и был отправлен на фронт.

Впрочем, по своей специальности он не служил - его перевели в штурмовое подразделение. В начале года его привлекли к штурмовым действиям в районе населенного пункта Боровая на Харьковщине.

По предварительным данным, Мванги погиб в результате удара украинского миномета при попытке преодолеть kill-зону.

"Несмотря на достигнутые договоренности кремля с отдельными африканскими странами о прекращении вербовки их граждан, этот процесс не остановился и продолжается - установлены персональные данные 2 965 граждан африканских стран, заключивших контракт с вооруженными силами РФ", - отмечает разведка.

В десятку стран, откуда происходит наибольшее количество наемников, входят: Кения, Египет, Камерун, Гана, Нигерия, Уганда, Алжир, Мали, Южный Судан и Южно-Африканская Республика.

По состоянию на август 2025 года уже подтверждена гибель по меньшей мере 316 африканских наемников. Реальные потери, вероятно, значительно больше.