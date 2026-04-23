На Харьковщине ликвидировали группу кенийцев, которые воевали на стороне России

В бою в Харьковской области ликвидировали еще одну группу граждан Кении, которых завербовала Россия для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины и проект "Хочу жить".
"Российские войска снова бросили в самоубийственный штурм иностранных наемников - на этот раз группу граждан Кении. Одного из них идентифицировал проект "Хочу жить", - сообщили в ГУР.
Среди ликвидированных - гражданин Кении Ньямбура Эрик Мванги, 2003 года рождения.
Вместе с тремя другими кенийцами - Ванджиром Джозефом Камау, Каритхи Джоэлом Нгуре и Кибетом Рональдом Кипкуруи - он прибыл в Ярославль 23-24 октября 2025 года.
В этот же период прибыли и другие погибшие кенийцы, о которых ГУР сообщало 6 февраля, - Омбвори Денис Багаку и Вахоме Симон Гититу.
Там они подписали контракты и были направлены в учебный центр, где проходили подготовку всего полторы недели. После этого Мванги получил должность радиотелефониста и был отправлен на фронт.
Впрочем, по своей специальности он не служил - его перевели в штурмовое подразделение. В начале года его привлекли к штурмовым действиям в районе населенного пункта Боровая на Харьковщине.
По предварительным данным, Мванги погиб в результате удара украинского миномета при попытке преодолеть kill-зону.
"Несмотря на достигнутые договоренности кремля с отдельными африканскими странами о прекращении вербовки их граждан, этот процесс не остановился и продолжается - установлены персональные данные 2 965 граждан африканских стран, заключивших контракт с вооруженными силами РФ", - отмечает разведка.
В десятку стран, откуда происходит наибольшее количество наемников, входят: Кения, Египет, Камерун, Гана, Нигерия, Уганда, Алжир, Мали, Южный Судан и Южно-Африканская Республика.
По состоянию на август 2025 года уже подтверждена гибель по меньшей мере 316 африканских наемников. Реальные потери, вероятно, значительно больше.
Напомним, Россия продолжает активно вербовать граждан стран Африки на войну против Украины. Такие случаи участились и в Латинской Америке.
Ранее сообщалось, что РФ завербовала на войну более тысячи граждан Кении. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.
Также ранее в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.
А бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в плен в Покровске двух граждан Колумбии, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.
Кроме того, мы сообщали, что граждан Южной Африки обманом привлекали к службе в российской армии и участию в боевых действиях против Украины. Их заставляли работать в окопах в мороз, длительное время оставляли без воды и надлежащего питания, а также заставляли скрываться от атак дронов.
Количество идентифицированных иностранцев из Африки, которые погибли, воюя на стороне России против Украины, растет. Так, на Луганщине обнаружили тела двух граждан Нигерии, служивших в составе армии РФ.
А в Зимбабве сообщили о гибели 15 граждан, которых Россия завербовала для участия в войне против Украины.
Подробнее о том, как Россия вербует африканцев - читайте в материале РБК-Украина.