В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете, их госпитализировали

В селе Ставище Харьковской области сегодня днем, 28 июня, двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, оба пострадавших госпитализированы, им врачи оказывают всю необходимую помощь. На месте работают экстренные службы.

"Предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли возле двора. Пострадавшим 12 и 15 лет. Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток - ожог кисти", - отметил глава Харьковской ОГА.

Минная угроза в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть регионов загрязнены разного рода взрывчатыми предметами.

Ранее в Министерстве экономики сообщали, что Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.

В феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины была создана коалиция по разминированию Украины, которая стала одной из восьми коалиций возможностей, работу которой возглавляют и координируют Литва и Исландия. В нее входят 22 государства.

Процесс разминирования продолжается уже более трех лет, но он займет еще не одно десятилетие. Поэтому периодически случаются случаи подрыва на опасных предметах.

Так, в июне в Одесской области произошел взрыв на пляже Затоки. В результате инцидента погибли два человека. взрыв произошел, когда двое мужчин купались в море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.