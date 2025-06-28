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В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете, их госпитализировали

Суббота 28 июня 2025 12:41
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В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете, их госпитализировали Фото: в Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В селе Ставище Харьковской области сегодня днем, 28 июня, двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли возле двора. Пострадавшим 12 и 15 лет. Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток - ожог кисти", - отметил глава Харьковской ОГА.

По словам Синегубова, оба пострадавших госпитализированы, им врачи оказывают всю необходимую помощь. На месте работают экстренные службы.

Минная угроза в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть регионов загрязнены разного рода взрывчатыми предметами.

Ранее в Министерстве экономики сообщали, что Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.

В феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины была создана коалиция по разминированию Украины, которая стала одной из восьми коалиций возможностей, работу которой возглавляют и координируют Литва и Исландия. В нее входят 22 государства.

Процесс разминирования продолжается уже более трех лет, но он займет еще не одно десятилетие. Поэтому периодически случаются случаи подрыва на опасных предметах.

Так, в июне в Одесской области произошел взрыв на пляже Затоки. В результате инцидента погибли два человека. взрыв произошел, когда двое мужчин купались в море.

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