В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете, их госпитализировали
В селе Ставище Харьковской области сегодня днем, 28 июня, двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"Предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли возле двора. Пострадавшим 12 и 15 лет. Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток - ожог кисти", - отметил глава Харьковской ОГА.
По словам Синегубова, оба пострадавших госпитализированы, им врачи оказывают всю необходимую помощь. На месте работают экстренные службы.
Минная угроза в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть регионов загрязнены разного рода взрывчатыми предметами.
Ранее в Министерстве экономики сообщали, что Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.
В феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины была создана коалиция по разминированию Украины, которая стала одной из восьми коалиций возможностей, работу которой возглавляют и координируют Литва и Исландия. В нее входят 22 государства.
Процесс разминирования продолжается уже более трех лет, но он займет еще не одно десятилетие. Поэтому периодически случаются случаи подрыва на опасных предметах.
Так, в июне в Одесской области произошел взрыв на пляже Затоки. В результате инцидента погибли два человека. взрыв произошел, когда двое мужчин купались в море.
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