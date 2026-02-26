Харьков подвергся комбинированному удару: перебит газопровод, прямое попадание в высотку, пожар

Заметим, что атака на город началась примерно в 03:40. Сначала враг запустил "Шахеды", после чего на Харьков летели баллистические ракеты. По состоянию на 04:45 в городе до сих пор периодически раздаются взрывы.

Сейчас согласно сообщениям мэра, повреждения фиксируются сразу в трех районах города - Киевском, Шевченковском и Слободском.

"В результате попаданий двух баллистических ракет и группы БпЛА типа "Шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам города повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод", - говорится в сообщении.

Чуть позже Терехов заявил, что предварительно, есть информация о прямом попадании по жилой многоэтажке в Шевченковском районе.

Кроме того, в Слободском районе на месте удара пожар. Информация о пострадавших пока уточняется.

Впоследствии мэр написал еще о Слободском районе - там полностью разрушен еще один частный дом, один человек пострадал. Под завалами могут находиться люди.

По Салтовскому району - там вражеским ударом был разрушен частный жилой дом - на месте вспыхнул пожар, сообщается о завалах.

Терехов сообщил также, что один из ударов РФ этой ночью пришелся по Центральному парку.

Пострадавшие

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубовв проинформировал, что сначала за помощью врачей обратились четыре человека, однако впоследствии количество пострадавших возросло до 8.

По состоянию на утро стало известно о 14 пострадавших по области в целом, а относительно самого Харькова - там 9 человек получили травмы. Среди пострадавших есть 7-летний мальчик, ему медики оказывают необходимую помощь.