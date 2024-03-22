Харьков до сих пор без света. "Пункты несокрушимости" будут работать круглосуточно, - мэр

В Харькове в настоящее время отсутствует электроснабжение. "Пункты несокрушимости" будут работать круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

По словам Терехова, "Пункты несокрушимости" начали работу в 5 утра и будут работать круглосуточно. Сейчас ими воспользовались уже 11 тысяч харьковчан.

"Что касается восстановительных работ, то они будут продолжаться круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Но на этот час электроснабжения нет", - заявил городской голова.

Терехов также добавил, что больницы обеспечены генераторами, в связи с чем там тепло и есть свет.

Массированная атака на Украину

В ночь на 22 марта враг применил против Украины 151 средство воздушного нападения. Во время защиты наши зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы уничтожили 92 воздушные цели, среди которых 55 "Шахедов", 35 крылатых ракет и 2 управляемые ракеты.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты.

"Это были объекты энергетической инфраструктуры. Мы сейчас работаем над устранением последствий попаданий и понемногу пытаемся возобновлять электроснабжение", - рассказал он.

В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.