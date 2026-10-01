Питание детей в школах Украины: как родители оценивают меню и качество еды

В Украине продолжается опрос насчет качества организации школьного питания. Промежуточные результаты показали, что условия в столовых устраивают большинство родителей, однако отдельные моменты взрослым хотелось бы изменить.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
В МОН напомнили, что в Украине продолжается опрос родителей насчет качества организации школьного питания.
Его, во исполнение поручения премьер-министра, проводит Государственная служба качества образования (ГСКО).
"Питание в каждой школе должно быть качественным", - подчеркнул министр образования и науки Андрей Бутенко на саммите городских глав в рамках заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины (посвященного школьному питанию).
Там же чиновник представил и промежуточные результаты опроса.
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По данным МОН, по состоянию на 25 сентября было проанализировано 7873 анкеты родителей детей, которые учатся очно.
Исходя из промежуточных результатов опроса, положительно родители украинских школьников оценили:
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Заместитель министра Анастасия Софиенко сообщила, что для чиновников важно "опираться на данные и обратную связь от семей", чтобы понимать - "что уже работает хорошо, а где нужны изменения".
Она отметила, что "опрос показывает конкретные вопросы, которые беспокоят родителей":
"Отдельно видим, что 18,7% родителей не знают, как организовано питание ребенка во время пребывания в укрытии", - поделилась Софиенко.
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Тем из граждан, у которых есть замечания насчет питания их детей в школе, советуют обратиться в территориальное управление Государственной службы качества образования (в своем регионе).
Соответствующие контакты доступны на сайте МОН по ссылке.
"Вместе с ГСКО, Госпродпотребслужбой и громадами работаем над тем, чтобы реагировать на эти сигналы и улучшать организацию питания там, где родители видят проблемы", - подытожила Софиенко.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине продолжается масштабная реформа школьного питания. Уже с текущего учебного года горячие обеды стали бесплатными для каждого ученика - независимо от класса или региона.
Кроме того, мы объясняли, как изменили нормы питания в школах и как могут кормить юных украинцев во время тревог.
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