ХАМАС освободил еще одну группу заложников

Боевики ХАМАСа освободили еще одну группу заложников. Сейчас они направляются на территорию Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЦАХАЛа в Telegram.

"По информации, полученной от Красного Креста, в настоящее время 11 заложников находятся на пути к израильской территории", - говорится в сообщении.

В то же время Израиль освободил палестинских заложников - три женщины и до 30 мужчин в возрасте до 19 лет. Девять заключенных - жители Восточного Иерусалима, остальные, предположительно, с Западного берега реки Иордан.

Освобождение заложников во время перемирия

Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС отпустил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретились со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых израильтяне и иностранные граждане.

По данным СМИ, Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.

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