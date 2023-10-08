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ХАМАС нанес ракетный удар по больнице на юге Израиля: есть раненые

Воскресенье 08 октября 2023 06:55
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ХАМАС нанес ракетный удар по больнице на юге Израиля: есть раненые Фото: ХАМАС нанес ракетный удар по больнице в городе Ашкелон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ХАМАС нанес ракетный удар по больнице в городе Ашкелон, что на юге Израиля. Сообщается, что в медицинское учреждение попала одна ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По обновленным данным, в результате атаки одна женщина получила тяжелые ранения, еще пятеро получили легкие травмы.

Сообщается, что незадолго до попадания ракеты директор медицинского центра Чези Леви и персонал перевезли пациентов в укрытие, в противном случае пострадавших могло бы быть значительно больше.

Что было раньше

Напомним, что вчера утром, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. В настоящее время продолжаются бои между Армией Израиля и боевиками, но не исключается дальнейшее вторжение израильских войск в Сектор Газы.

Поздно вечером стало известно, что войска Израиля перебрасывают технику к сектору Газа. На юге страны были замечены колонны с танками "Меркава".

Позже президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы Израиль получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от возникшей террористической угрозы.

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

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