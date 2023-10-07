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Войска Израиля перебрасывают технику к сектору Газа

Суббота 07 октября 2023 23:36
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Войска Израиля перебрасывают технику к сектору Газа Фото: войска Израиля перебрасывают технику к сектору Газа (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Войска Израиля перебрасывают военную технику на юг страны, в направлении сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram KodKodGroup.

В одной из социальных сетей появилось видео, на котором запечатлено множество танков "Меркава" на трейлерах, выстроенные вдоль дороги. По предварительной информации, их перебрасывают на юг страны ближе к сектору Газа.

"Меркава" – это основной боевой танк армии Израиля, он разработан и производится в одной стране. Первый серийный танк "Меркава" был произведён в 1979 году. Последней модификацией танка является "Меркава Барак".

Вторжение ХАМАС в Израиль

Сегодня утром боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. В настоящее время продолжаются бои между Армией Израиля и боевиками, но не исключается дальнейшее вторжение израильских войск в Сектор Газы.

По предварительным данным, среди жертв нападения на Израиль одна гражданка Украины. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, эта информация еще проверяется.

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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