ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ХАМАС завдав ракетного удару по лікарні на півдні Ізраїлю: є поранені

Неділя 08 жовтня 2023 06:55
UA EN RU
ХАМАС завдав ракетного удару по лікарні на півдні Ізраїлю: є поранені Фото: ХАМАС завдав ракетного удару по лікарні у місті Ашкелон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ХАМАС завдав ракетного удару по лікарні в місті Ашкелон, що на півдні Ізраїлю. Повідомляється, що до медичного закладу потрапила одна ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За оновленими даними, в результаті атаки одна жінка зазнала тяжких поранень, ще п'ятеро отримали легкі травми.

Повідомляється, що незадовго до влучення ракети директор медичного центру Чезі Леві та персонал перевезли пацієнтів у укриття, інакше постраждалих могло б бути значно більше.

Що було раніше

Нагадаємо, що вчора вранці, 7 жовтня, бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

Пізно ввечері стало відомо, що війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа . На півдні країни було помічено колони з танками "Меркава".

Пізніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати подбають про те, щоб Ізраїль отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль
NEWS
У РФ хочуть використати ситуацію в Ізраїлі проти України: експерти ISW розкрили деталі
У РФ хочуть використати ситуацію в Ізраїлі проти України: експерти ISW розкрили деталі
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України