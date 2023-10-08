ХАМАС завдав ракетного удару по лікарні на півдні Ізраїлю: є поранені

ХАМАС завдав ракетного удару по лікарні в місті Ашкелон, що на півдні Ізраїлю. Повідомляється, що до медичного закладу потрапила одна ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

За оновленими даними, в результаті атаки одна жінка зазнала тяжких поранень, ще п'ятеро отримали легкі травми.

Повідомляється, що незадовго до влучення ракети директор медичного центру Чезі Леві та персонал перевезли пацієнтів у укриття, інакше постраждалих могло б бути значно більше.

Що було раніше

Нагадаємо, що вчора вранці, 7 жовтня, бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

Пізно ввечері стало відомо, що війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа . На півдні країни було помічено колони з танками "Меркава".

Пізніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати подбають про те, щоб Ізраїль отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.