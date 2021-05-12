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ХАМАС випустив ще 130 ракет по Ізраїлю: є поранені

Автор: Дмитро Левицький

Бойовики ХАМАС відновили ракетні обстріли Ізраїлю з Сектору Газа. Після 18:00 по ізраїльській території було випущено 130 ракет, деякі з них досягли цілі, попри систему "Залізний купол"..

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ Times of Israel та Haaretz.

Як заявили в ХАМАС, ракетні обстріли було відновлено після атаки ізраїльських військових по об'єктах у Секторі Газа, а також вбивства командирів ХАМАСу.

Одна з ракет потрапила в будинок у місті Сдерот, що розташоване поблизу Сектору Газа. В результаті влучання три людини постраждало, стан одної з них - серйозний. Ще одна ракета влучила у будинок в місті

Нагадаємо, напередодні Ізраїль заявив про ліквідацію командирів кібер-військ ХАМАСу в результаті ударів по Сектору Газа. Також ізраїльська армія знищила підрозділ "Батальйону Саджайя".

До цього Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах угруповання ХАМАС в секторі Газа, знищивши установку для запуску ракет та ліквідувавши один із загонів бойовиків.

Додамо, вчора ХАМАС також запустив по території Ізраїлю понад 100 ракет. Під ударом опинився навіть Тель-Авів. В результаті нічних обстрілів постраждали понад 200 людей.

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Новини України Сектор ГазаобстрелІзраїльПалестина