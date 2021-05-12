ХАМАС випустив ще 130 ракет по Ізраїлю: є поранені

Як заявили в ХАМАС, ракетні обстріли було відновлено після атаки ізраїльських військових по об'єктах у Секторі Газа, а також вбивства командирів ХАМАСу.

Одна з ракет потрапила в будинок у місті Сдерот, що розташоване поблизу Сектору Газа. В результаті влучання три людини постраждало, стан одної з них - серйозний. Ще одна ракета влучила у будинок в місті