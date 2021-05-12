ХАМАС выпустил еще 130 ракет по Израилю: есть раненые

Как заявили в ХАМАС, ракетные обстрелы была возобновлены после атаки израильских военных по объектам в секторе Газа, а также убийства командиров ХАМАС.

Одна из ракет попала в дом в городе Сдерот, который расположен вблизи Сектора Газа. В результате попадания три человека пострадали, состояние одного из них - серьезное. Еще одна ракета попала в дом в городе