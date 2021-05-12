ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль заявив про ліквідацію командирів кібер-військ ХАМАСу

Новость на русском →
Сектор Газа, Середа 12 травня 2021 16:50
Ізраїль заявив про ліквідацію командирів кібер-військ ХАМАСу Фото: Ізраїль продовжує відповідати на обстріли з сектора Газа (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту Ізраїлю і Палестини в результаті точкових ударів ліквідовані командири палестинських формувань, в тому числі кібер-підрозділу ХАМАСу. Також в секторі Газа атаковані автомобілі, що перевозили протитанкові ракети.

Про це пише newsru.co.il з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що деякий час тому в результаті точкових ударів по цілях в секторі Газа були знищені командири бригади гази і кібер-підрозділу ХАМАСу.

Також ізраїльська армія знищила підрозділ "Батальйону Саджайя". За даними палестинської сторони, з початку загострення конфлікту загинули 53 жителі сектора Газа.

На даний момент тривають масовані обстріли півдня Ізраїлю. Сигнали тривоги безперервно звучать в Ашдоді, Ашкелоні і населених пунктах біля сектора Газа.

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах угруповання ХАМАС в секторі Газа. В результаті знищено установку для запуску ракет, а також ліквідовано один із загонів.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц сьогодні заявив, що армія продовжить завдавати ударів до досягнення повної "тиші".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сектор Газа Ізраїль Палестина
NEWS
Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя
Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає