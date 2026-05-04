ХАМАС отказался разоружаться в Секторе Газа

Генеральный директор Совета мира провел встречу с делегацией ХАМАС, однако палестинская сторона отвергла условия разоружения. Террористы хотят дождаться, пока закончится первый этап мирного плана.

Главные требования ХАМАС:

Полное выполнение первой фазы соглашения.

Вывод всех израильских войск с территории Газы.

Гарантии создания независимого палестинского государства.

Израиль уже озвучил свой ответ директору Совета мира, что отступать не будет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует оставаться на стратегических позициях.

Войска не выйдут за пределы так называемой "желтой линии". Это специальная граница, где сосредоточены значительные силы Израиля. Жителям Полосы строго запрещено приближаться к этой зоне.

Иерусалим ожидает от ХАМАС реальных шагов. Прежде всего речь идет о ликвидации вооруженных формирований и назначении нового технократического правительства.

Угроза возобновления войны

Израильские спецслужбы видят в действиях ХАМАС игру на время, пишет издание. Боевики пытаются уклониться от обязательств.

"Мы понимаем, что ХАМАС делает все возможное, чтобы уклониться. Если он не разоружится, Армия обороны Израиля в ближайшее время вернется к боевым действиям в Газе, чтобы завершить миссию", - заявил источник журналистов в службе безопасности.