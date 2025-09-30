ua en ru
ХАМАС склоняются к принятию плана Трампа по прекращению войны в Газе, - CBS News

Вторник 30 сентября 2025 15:55
ХАМАС склоняются к принятию плана Трампа по прекращению войны в Газе, - CBS News Иллюстративное фото: боевики ХАМАС (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

ХАМАС и другие палестинские группировки склоняются к принятию плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Источники издания сообщили, что ХАМАС и другие палестинские группировки представят ответ египетским и катарским посредникам в среду.

План Трампа по миру в Газе

План, который Трамп представил вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник, представляет собой предложение из 20 пунктов.

Если план одобрят, предполагается быстрое прекращение огня в Газе, освобождение всех оставшихся заложников и ряда палестинских заключенных в Израиле; увеличение потока гуманитарной помощи и окончательная передача контроля над территорией временной администрации палестинских технократов под руководством международного "Совета мира" под руководством Трампа.

В плане идет речь о том, что "в течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники, живые и мертвые, будут возвращены".

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр также будет в "Совете мира".

Согласно плану, Израиль сохранит контроль безопасности по периметру Газы.

Выступая в понедельник после своей встречи с Трампом, Нетаньяху отметил, что израильские войска будут оставаться "на большей части Газы" по крайней мере до возвращения всех заложников.

Реакция ХАМАС на план Трампа

Дипломатический источник, знакомый с переговорами, сообщил CBS News, что египетский чиновник и премьер-министр Катара предоставили представителям ХАМАС копию предложения.

Палестинская администрация, которая частично управляет районами оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан, опубликовала заявление в поддержку плана.

В своем заявлении ПА подчеркнула "важность партнерства с Соединенными Штатами в достижении мира в регионе" и подтвердила свои обязательства по определенным реформам, в частности "проведение президентских и парламентских выборов в течение одного года после окончания войны".

"Мы подтвердили, что стремимся к современному, демократическому, немилитаризованному Палестинскому государству, которое стремится к плюрализму и мирной передаче власти", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно США подготовили новый мирный план, направленный на завершение войны Израиля с боевиками ХАМАС.

Специальный посланник США Стив Уиткофф с оптимизмом оценивает шансы на успех мирного плана Вашингтона по завершению войны в секторе Газы.

