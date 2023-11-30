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ХАМАС передал Красному Кресту еще двух пленных израильтян, - ЦАХАЛ

Четверг 30 ноября 2023 17:27
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ХАМАС передал Красному Кресту еще двух пленных израильтян, - ЦАХАЛ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Боевики ХАМАСа передали Красному Кресту еще двух граждан Израиля, которые удерживались в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ и The Times of Israel.

"Некоторое время назад представители Красного Креста передали двух освобожденных израильских заложников спецназу ЦАХАЛа и силам ISA, прилегающим к забору безопасности на границе с Сектором Газа. После этого они отправятся на базу Хацерим", - говорится в сообщении.

Их опознали как 21-летнюю Мию Шем и 40-летнего Амита Суссана.

При этом отмечается, что в ближайшие несколько часов ожидается передача Красному Кресту еще нескольких израильских заложников.

Освобождение заложников ХАМАСА

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС освободил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа, Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил трех несовершеннолетних французских заложников.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

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