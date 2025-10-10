ХАМАС объявил об окончании войны "под гарантии США"
Палестинская группировка ХАМАС объявила о бессрочном завершении войны и начале постоянного перемирия с Израилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.
Переговорщик от палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хайя выступил с первой речью после достижения соглашения. Он подтвердил его условия и заявил, что группировка получила от США гарантии завершения войны.
"Мы действовали ответственно по плану Трампа. Сегодня мы объявляем о соглашении о завершении войны, выводе (израильских войск) из Полосы и проведении обмена пленными. Мы получили гарантии от посредников и американцев, что война завершена бессрочно", - сказал Халил аль-Хайя.
Он также поблагодарил страны Ближнего Востока, которые были посредниками в достижении договоренностей, - Египет, Катар и Турцию, а также Иран и Йемен.
Согласно договоренности, Израиль освободит всех заключенных палестинских женщин и детей. Группировка получила гарантии от США, арабских посредников и Турции, что война против Газы завершена навсегда. Соглашение также предусматривает открытие пограничного перехода Рафах в двух направлениях.
Аль-Хайя подтвердил, что соглашение предусматривает освобождение 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 заключенных из Газы, арестованных после вторжения боевиков группировки 7 октября 2023 года.
В то же время, более поздние этапы соглашения, которые предусматривают разоружение ХАМАС и полный вывод Израиля из Газы, еще не согласованы.
Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль не готовится возобновлять боевые действия.
Соглашение между Израилем и ХАМАС
На прошлой неделе Соединенные Штаты разработали мирный план по завершению войны между Израилем и группировкой ХАМАС.
Он состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира" под руководством Трампа и экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
9 октября Трамп сообщил о достижении договоренностей между Израилем и группировкой ХАМАС по реализации первого этапа мирного плана.
Президент также назвал дату начала обмена заложниками. уточнил, что освобождение заложников начнется в понедельник, 13 октября.
В начале следующей недели Трамп посетит Израиль, запланировано выступление лидера в Кнессете.