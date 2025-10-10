ua en ru
ХАМАС оголосив про закінчення війни "під гарантії США"

Сектор Газа, П'ятниця 10 жовтня 2025 01:13
Ілюстративне фото: бойовики палестинського руху ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Палестинське угруповання ХАМАС оголосило про безстрокове завершення війни і початок постійного перемир’я з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та Reuters.

Переговорник від палестинського руху ХАМАС Халіл аль-Хайя виступив із першою промовою після досягнення угоди. Він підтвердив її умови та заявив, що угруповання отримало від США гарантії завершення війни.

"Ми діяли відповідально щодо плану Трампа. Сьогодні ми оголошуємо про угоду щодо завершення війни, виведення (ізраїльських військ) зі Смуги та проведення обміну полоненими. Ми отримали гарантії від посередників і американців, що війна завершена безстроково", - сказав Халіл аль-Хайя.

Він також подякував країнам Близького Сходу, які були посередниками в досягненні домовленостей, - Єгипту, Катару й Туреччині, а також Ірану та Ємену.

Згідно з домовленістю, Ізраїль звільнить всіх ув’язнених палестинських жінок та дітей. Угруповання отримало гарантії від США, арабських посередників і Туреччини, що війна проти Гази завершена назавжди. Угода також передбачає відкриття прикордонного переходу Рафах у двох напрямках.

Аль-Хайя підтвердив, що угода передбачає звільнення 250 палестинських в’язнів, засуджених до довічного ув’язнення, а також 1700 ув’язнених із Гази, заарештованих після вторгнення бойовиків угруповання 7 жовтня 2023 року.

Водночас, пізніші етапи угоди, які передбачають роззброєння ХАМАС і повне виведення Ізраїлю з Гази, ще не узгоджені.

Міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив, що Ізраїль не готується відновлювати бойові дії.

Угода між Ізраїлем та ХАМАС

Минулого тижня Сполучені Штати розробили мирний план із завершення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Він складається з 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру" під керівництвом Трампа та екс-прем'єр-міністра Британії Тоні Блера.

9 жовтня Трамп повідомив про досягнення домовленостей між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС щодо реалізації першого етапу мирного плану.

Президент також заявив, що звільнення заручників розпочнеться у понеділок, 13 жовтня.

На початку наступного тижня Трамп відвідає Ізраїль, запланований виступ лідера в Кнесеті.

