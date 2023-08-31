Хакеры из РФ атакуют мобильные украинских военных для кражи планов боевых действий, - CNN

Российские военные хакеры атакуют мобильные устройства военнослужащих Вооруженных сил Украины с целью похитить секретную информацию о боевых действиях, которая может помочь Кремлю в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Новая рекомендация США и Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании - подтверждает сообщение Службы безопасности Украины, согласно которому российские хакеры пытались проникнуть в планшеты на платформе Android, используемые украинскими военными для "планирования и выполнения боевых задач".

Насколько успешной была попытка взлома, пока неясно. Служба безопасности СБУ Украины заявила, что "заблокировала" некоторые попытки взлома, но при этом признала, что россияне "захватили" планшеты на поле боя и установили на них вредоносное программное обеспечение.

Хакерская кампания проходит на фоне контрнаступления украинских войск, которые медленно и упорно пытаются оттеснить российские войска.

Американские официальные лица в частном порядке выражают обеспокоенность тем, что за несколько месяцев боев Украине не удалось добиться существенных успехов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях, тогда как россияне продолжают давить на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 610 российских оккупантов, таким образом росармия уже потеряла в Украине с начала полномасштабного вторжения около 263 020 солдат.

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