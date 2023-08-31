ВСУ продвинулись на нескольких участках фронта: карты боев ISW

ВСУ продвинулись по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях, тогда как россияне продолжают давить на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

30 августа российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная и но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (13 км южнее Кременной).

Командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что наиболее напряженный участок на линии Купянск-Сватово-Кременная находится в районе Райгородки (13 км к западу от Сватового) и Ковалевки (12 км юго-западнее Сватового), где русские войска ведут боевые действия.

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы добились неопределенных успехов вблизи Новоегоровки и Петропавловки (7 км к востоку от Купянска). Связанный с Кремлем военный блоггер также заявил, что российские войска усиливают наступательные операции по направлению Ягодное (22 км юго-восточнее Купянска).

Российский военный блоггер утверждал, что части российской 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) и 6-й общевойсковой армии (Западный военный округ) продолжают наступление на Купянском направлении.

Российские источники утверждали, что 30 августа украинские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и не продвинулись. Минобороны России утверждало, что российские войска отразили украинские атаки возле Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) Харьковской области; Сергеевки (12 км юго-западнее Сватового), Новоегоровки и Серебрянского лесничества (10 км юго-западнее Кременной) Луганской области; и Белогоровки (33 км южнее Кременной) Донецкой области.

Пресс-офицер Западной группировки войск РФ Ярослав Якимкин заявил, что российские войска отразили две небольшие украинские контратаки при поддержке танков и артиллерии на Купянском направлении.

Бои на Донбассе

Украинские военные сообщили, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на южном фланге Бахмута и продолжали наступление на 30 августа. Командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска постепенно продвигаются, несмотря на контратаки россиян.

Сырский добавил, что наиболее интенсивные боевые действия ведутся вблизи Бахмута, Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута), Ягодного (непосредственно севернее Бахмута) и Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута). Российский военный блоггер заявил, что украинские штурмовые группы атаковали российские позиции вблизи Клещиевки (6 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки.

Российские источники утверждали, что 30 августа российские войска восстановили некоторые ранее утраченные позиции на южном фланге Бахмута. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что российские войска успешно контратаковали возле Курдюмовки, что позволило российским войскам расширить зону контроля в населенном пункте и оттеснить украинские войска к каналу Северский Донец-Донбасс к западу от Курдюмовки.

Другой связанный с Кремлем военный блоггер заявил, что российские войска вернули себе некоторые позиции вблизи Клещиевки. Украинский Генштаб, однако, сообщил, что российские войска совершили безуспешные наступательные операции в Курдюмовке, Озаряновке (14 км юго-западнее Бахмута) и Богдановке (7 км северо-западнее Бахмута).

Российские войска продолжали наступление на линии Авдеевка-Донецк, но 30 августа не обрели новых территорий. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что российские войска возобновили наступление на Марьинку (непосредственно западнее Донецка). Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали отражать российские атаки на Марьинку и Новомихайловку (30 км юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

Украинские силы проводили наступательные операции вдоль границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 30 августа. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись в направлении Володиного (13 км южнее Великой Новоселки), и что российские войска были вынуждены отступить с несколько высот в районе из-за угрозы тактического окружения.

Другие российские военные блоггеры и российский командир батальона "Восток" Александр Ходаковский утверждали, что украинские силы усиливают наступление на линии Приютно-Старомайорское (8-18 км южнее Великой Новоселки).

Российские силы проводили ограниченные наступательные операции вдоль района границы Донецко-Запорожской области и вблизи Угледара и, как сообщается, продвинулись 30 августа. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы продвинулись во время столкновения со стрелковым оружием против украинских сил к западу от Старомайорского.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили наземную атаку россиян вблизи Старомайорского. Ходаковский утверждал, что российская 155-я морская пехотная бригада (Тихоокеанский флот) 30 августа отразила несколько позиций вблизи Никольского (27 км юго-западнее Донецка) на западе Донецкой области.

Украинские войска продолжали наступательные операции в западной Запорожской области и, возможно, продвинулись к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова) 30 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 30 августа, показывают, что украинская пехота продвинулась к северо-западной окраине Вербового, хотя масштабы этого продвижения и текущий контроль над этими посадками пока неясны.

Однако способность украинских сил продвинуться так близко к Вербову указывает на ухудшение российского контроля вокруг населенного пункта. В Генштабе Украины сообщали, что украинские силы преуспели на направлениях Новоданиловка-Новопокроповка (4-15 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Вербовое (7-18 км к юго-востоку от Орехова).

Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали окрестности Вербового ночью с 29 на 30 августа и утром 30 августа, но российские силы отразили атаки. Один российский военный блоггер охарактеризовал российскую ситуацию в Вербовом как сложную, но утверждал, что украинские силы еще не прорвали линию российской обороны в этом районе. Российские источники также утверждали, что украинские силы совершили бронетехнические атаки вблизи Работино (10 км к югу от Орехова).

30 августа российские войска совершили ограниченные наступательные действия на западе Запорожской области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Малой Токмачки.

Российские военные блоггеры утверждали, что 30 августа украинские силы провели дальнейшие ограниченные рейды на восточном (левом) берегу Херсонской области. Известный российский военный блоггер утверждал, что украинские силы высадились к северо-западу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона) и на острове в дельте реки Днепр. Другой военный блоггер утверждал, что русские войска уничтожили украинские лодки, когда они подходили к восточному берегу.

Российские войска продолжали пытаться оградить Керченский мост от морских угроз. Спутниковые снимки, датированные 29 и 30 августа, показывают, что российские войска топили баржи у Керченского моста, вероятно, чтобы предотвратить удары морских беспилотников по лодкам у моста или по самому мосту. Один российский военный блогер подверг критике эту попытку и утверждал, что нескольких сотен метров между каждой баржей достаточно, чтобы морские беспилотники могли пройти через барьер.

Минобороны России и другие российские источники утверждали, что атака российской авиации не позволила до 50 украинских военных высадиться в оккупированном Крыму в ночь с 29 на 30 августа. Однако украинские силы специального назначения опровергли заявление российского МО.

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