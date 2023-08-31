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РФ потеряла в Украине уже более 263 тысяч солдат, - Генштаб

Четверг 31 августа 2023 08:09
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РФ потеряла в Украине уже более 263 тысяч солдат, - Генштаб Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images )
Автор: Владимир Костырин

Воины Сил обороны Украины за сутки ликвидировали еще 610 российских оккупантов, таким образом Росармия уже потеряла в нашей стране с начала полномасштабного вторжения около 263 020 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили за сутки 13 вражеских танков, 22 дрона и 26 ракет.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 263020 (+610) человек ликвидировано,
  • танков - 4436 (+13) ед.,
  • боевых бронированных машин - 8604 (+8) ед.,
  • артиллерийских систем - 5507 (+31 ед.,
  • РСЗО - 734 (+1) ед.,
  • средства ПВО - 500 ед.,
  • самолетов - 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4417 (+22) ед.,
  • крылатые ракеты - 1445 (+26) ед.,
  • корабли /катера - 18 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7976 (+23) ед.,
  • специальная техника - 830 (+5) ед.

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба ВСУ, по всей линии фронта идут тяжелые бои, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по ЗРК противника. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ оккупантов.

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