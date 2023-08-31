Хакери з РФ атакують мобільні українських військових для крадіжки планів бойових дій, - CNN

Російські військові хакери атакують мобільні пристрої військовослужбовців Збройних сил України з метою викрасти секретну інформацію про бойові дії, яка може допомогти Кремлю у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нова рекомендація США та Австралії, Канади, Нової Зеландії, Великої Британії - підтверджує повідомлення Служби безпеки України, згідно з яким російські хакери намагалися проникнути в планшети на платформі Android, які використовуються українськими військовими для "планування і виконання бойових завдань".

Наскільки успішною була спроба злому, поки незрозуміло. Служба безпеки СБУ України заявила, що "заблокувала" деякі спроби злому, але при цьому визнала, що росіяни "захопили" планшети на полі бою і встановили на них шкідливе програмне забезпечення.

Хакерська кампанія відбувається на тлі контрнаступу українських військ, які повільно і наполегливо намагаються відтіснити російські війська.

Американські офіційні особи приватно висловлюють занепокоєння тим, що за кілька місяців боїв Україні не вдалося домогтися істотних успіхів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступ на двох напрямках – Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки супротивника на сході України.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися за декількома напрямками в Запорізькій та Донецькій областях, тоді як росіяни продовжують тиснути на лінії Куп'янськ - Сватово-Кременна.

Сили оборони України за добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином росармія вже втратила в Україні від початку повномасштабного вторгнення близько 263 020 солдатів.

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