ЦРУ та Офіс директора національної розвідки США могли зазнати кібератаки - під загрозою опинилися дані, які використовують для аналізу відкритої інформації. Перші ознаки можливого зламу вказують на причетність Китаю.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Що відомо про злам систем ЦРУ та нацрозвідки США?

Інцидент зачепив платформу для роботи з відкритими джерелами (OSINT), яку використовують ЦРУ, Офіс директора національної розвідки (ODNI) та Національне агентство геопросторової розвідки.

Вона допомагає збирати й аналізувати загальнодоступну та придбану у комерційних постачальників інформацію - матеріали із сайтів і соцмереж, комерційні супутникові знімки та дані приватних брокерів.

У розвідувальних відомствах запевнили, що критично важливі можливості та секретні мережі не постраждали, а сам інцидент уже усунули.

Водночас посадовці не уточнили, до яких саме матеріалів дісталися хакери і чи встигли вони завантажити дані.

Хоча сама інформація в системі не є таємною, ризик полягає в іншому:

Історія пошукових запитів та дії аналітиків підказують хакерам, за якими країнами, людьми чи подіями стежать спецслужби США.

Такі сліди можуть викрити поточні пріоритети американської розвідки та її прогалини у зборі даних.

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Як у зламі міг спрацювати ШІ-інструмент ARTEX?

Особу зловмисників чи їхню приналежність поки не встановили. Проте, за словами співрозмовників The New York Times, під час атаки могли задіяти ARTEX - платформу для автоматизованого тестування захисту, створену китайським розробником.

Вона підключається до зовнішніх мовних моделей і вміє самостійно шукати доступні у мережі системи, знаходити вразливості та виконувати наступні кроки атаки.

Інструмент з'явився на GitHub у липні 2026 року, а 8 жовтня автор під ніком Autumn-27 видалив публічний репозиторій після повідомлень про застосування платформи в атаках на південнокорейські банки.

Попри заяву розробника про створення програми для легальних перевірок безпеки, її копії, переклади та змінені збірки нікуди не зникли з мережі.

Сам факт можливого використання ARTEX не доводить причетності влади Китаю: код перебував у відкритому доступі, тому скористатися ним могли оператори з різних країн.

Американські посадовці наразі не назвали ймовірного замовника атаки.

Ситуація в АНБ та вплив ШІ

Особливу увагу посадовців національної безпеки привертають збої в Агентстві національної безпеки (АНБ) та злами у ФБР і ЦРУ.

Так, минулого тижня таємна мережа, яку АНБ використовує для внутрішнього зв'язку, не працювала протягом кількох днів. За словами керівника розвідки Джея Клейтона, ймовірною причиною став невдалий оновлений софт, а не кібератака.

Також повідомлялося про стороннє вручання у важливий об'єкт у Джорджії, який підтримує радіоелектронну розвідку та кібероперації щодо Близького Сходу, де США ведуть війну проти Ірану.

Найчутливіші та найважливіші системи збору розвідданих АНБ не постраждали, а до п'ятниці збій усунули.

Експерти з кібербезпеки зазначають, що вразливості, які усували в АНБ, є лише частиною великої кількості нових помилок у ПЗ, які допомагає усувати ШІ.

Через це держустанови та компанії знаходять дедалі більше багів, поспішають їх виправляти і часом припускаються помилок.