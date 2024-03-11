Хакеры перехватили переписку главы Госдумы РФ с Путиным (фото)

Хакеры перехватили переписку главы российского парламента с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, Володин предлагает Путину после "выборов" усилить контроль РФ и конфронтацию со странами Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопроивления.

Так, переписку активисты "Кибер Сопротивления" перехватили благодаря взлому одного из научных сотрудников Института научной информации по общественным наукам Романа Сейткалиева, который является помощником директора этого Института. По почте Сейткалиева проходят документы, касающиеся деятельности всего Института.

"Именно на этой почте, в переписке между Сейткалиевым и старшим научным сотрудником института Юрием Пущаевым есть письмо Володина президенту РФ Владимиру Путину с предложениями внедрять концепцию "дезападизации" в РФ после "выборов", - говорится в сообщении.

В частности, из письма Володина известно, что никто в правящих кругах России не сомневается в переизбрании Путина, и еще в ноябре-декабре прошлого года российские власти формировали планы на послевыборный период, ведь само письмо датировано 30 ноября, а ответ Путина поступает 12 декабря 2023 года.

В письме среди тиражирования пропаганды указывается, что Россия нуждается в трансформации и мерах, которые усилят ее перед грядущими вызовами. В частности, предлагается странная "дезападизация", которая предусматривает:

усиление огосударствления экономики, когда все сырьевые отрасли переходят в собственность государства;

суверенизация науки, культуры и искусства, повышение в их развитии роли государства;

усиление цензуры, в частности, на ТВ и в Интернете;

решение вопроса оппозиционных движений.

По словам Володина, комитеты Госдумы РФ готовы поддержать инициативу и приступить к наработке законопроектов.

Письмо Володина базируется именно на концепции, которую подготовил вышеуказанный Институт. Согласно ей, возникшие перед Россией вызовы схожи с вызовами так называемой "великой отечественной войны".

"Речь идет, что поддержка Западом Украины затягивает быстрое завершение "специальной военной операции", что Запад рассматривает Украину как объект инвестиций и вложил уже столько денег, что никогда не отступит", - добавляют в "Сопротивлении", цитируя текст переписки.

Выборы в России

В России выборы президента будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов.