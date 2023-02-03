RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - МВД

Иллюстративное фото: в "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы очень активно подают заявки в "Гвардию наступления", целью которой является освобождение оккупированных территорий от россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко в эфире телемарафона.

"У нас эта рекрутинговая кампания стартовала буквально в четверг, но я знаю, что уже очень активно подаются заявки, анкеты. Поступает на самом деле много звонков на горячую линию, которая была создана специально под формирование этих бригад. Открыт набор и для парней, и для девушек. В первую очередь это должны быть мотивированные люди, которые готовы освобождать территории. Это окно возможностей", - заявила чиновница.

Она подчеркнула, что люди, которые уже присоединились к штурмовым подразделениям, имеют боевой опыт, в частности деоккупации территорий. Они понимают, как служить на передовой и поддерживать друг друга.

Павличенко добавила, что боевой опыт не является обязательным условием для того, чтобы вступить в ряды "Гвардии наступления".

Напомним, ранее и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в Украине начали формировать штурмовые бригады.

Позже стало известно, что главной целью таких бригад является деоккупация Крыма и Донбасса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины