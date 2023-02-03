У "Гвардію наступу" вже дуже активно подають заявки, - МВС

"У нас ця рекрутингова кампанія стартувала буквально в четвер, але я знаю, що вже дуже активно подаються заявки, анкети. Надходить насправді багато дзвінків на гарячу лінію, яка була створена спеціально для формування цих бригад. Відкритий набір і для хлопців, і для дівчат. Насамперед це мають бути вмотивовані люди, які готові звільняти території. Це вікно можливостей", - заявила чиновниця.

Вона наголосила, що люди, які вже приєдналися до штурмових підрозділів, мають бойовий досвід, зокрема деокупацію територій. Вони розуміють, як служити на передовій та підтримувати один одного.

Павліченко додала, що бойовий досвід не є обов'язковою умовою для того, щоб вступити до лав "Гвардії наступу".