Гвардейцы уничтожили лодку оккупантов в Херсонской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего НГУ Александра Пивненко .

Вражеское плавсредство "минусовали" аэроразведчики 11 бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии. Для нанесения удара был применен БПЛА.

Также командующий опубликовал видео этой успешной атаки по надводной цели противника в Херсонской области.

На кадрах показано приближение дрона к лодке, что стояла у небольшого причала неуказанного населенного пункта. После этого произошел взрыв с уничтожением плавсредства интервентов.

Кадры представлены Южным Одесским территориальным управлением НГУ

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк рассказала об уничтожении 10 ноября двух лодок оккупантов, а также станции РЭБ и крупнокалиберной пушки.

Ситуация в Херсонской области

Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Также в сети отмечали, что ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. При этом представитель Сил обороны юга Гуменюк, комментируя ситуацию на левобережье, заявила, что есть неплохие результаты в контрбатарейной борьбе и "других методах".

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев в беседе с РБК-Украина назвал три плацдарма для ВСУ на левобережье Херсонской области.

Недавно в ГУР Минобороны сообщили, что российские оккупанты на временно захваченных районах Херсонской области минируют объекты критической инфраструктуры. Это может свидетельствовать о планах врага их уничтожения при будущем отступлении.

Отметим также, что утром 13 ноября росСМИ со ссылкой на заявления Минобороны РФ распространили сообщения о решении ведомства провести перегруппировку войск "Днепр" из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их будто бы собрались отводить на восток от Днепра исходя из "оценки сложившийся ситуации". У Шойгу объясняли подобные "маневры" планами освободить часть сил, которые "будут задействованы для наступления на других направлениях".

При этом чуть позже такое заявление в РФ о "перегруппировке" сил на оккупированных районах Херсонской области было "аннулировано".