Гвардейцы уничтожили лодку оккупантов в Херсонской области (видео)
Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили с помощью дрона лодку российских оккупантов в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего НГУ Александра Пивненко.
Вражеское плавсредство "минусовали" аэроразведчики 11 бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии. Для нанесения удара был применен БПЛА.
Также командующий опубликовал видео этой успешной атаки по надводной цели противника в Херсонской области.
На кадрах показано приближение дрона к лодке, что стояла у небольшого причала неуказанного населенного пункта. После этого произошел взрыв с уничтожением плавсредства интервентов.
Кадры представлены Южным Одесским территориальным управлением НГУ
Ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк рассказала об уничтожении 10 ноября двух лодок оккупантов, а также станции РЭБ и крупнокалиберной пушки.
Ситуация в Херсонской области
Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Также в сети отмечали, что ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. При этом представитель Сил обороны юга Гуменюк, комментируя ситуацию на левобережье, заявила, что есть неплохие результаты в контрбатарейной борьбе и "других методах".
Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев в беседе с РБК-Украина назвал три плацдарма для ВСУ на левобережье Херсонской области.
Недавно в ГУР Минобороны сообщили, что российские оккупанты на временно захваченных районах Херсонской области минируют объекты критической инфраструктуры. Это может свидетельствовать о планах врага их уничтожения при будущем отступлении.
Отметим также, что утром 13 ноября росСМИ со ссылкой на заявления Минобороны РФ распространили сообщения о решении ведомства провести перегруппировку войск "Днепр" из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их будто бы собрались отводить на восток от Днепра исходя из "оценки сложившийся ситуации". У Шойгу объясняли подобные "маневры" планами освободить часть сил, которые "будут задействованы для наступления на других направлениях".
При этом чуть позже такое заявление в РФ о "перегруппировке" сил на оккупированных районах Херсонской области было "аннулировано".
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