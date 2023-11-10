Украинские защитники оттесняют оккупантов с левобережья Херсонской области: потери врага

В течение последних суток Силы обороны Украины на юге уничтожили 55 российских военных, крупнокалиберную пушку, станцию РЭБ и две лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

В частности, Гуменюк подчеркнула результативность контрбатарейной работы украинских военных в течение суток. Она отметила, что во время ночной атаки россиян также удалось сбить беспилотник Shahed-1 и уничтожить несколько единиц автобронетанковой техники.

Как уточнила спикер объединенного пресс-центра, указанные средства российские военные пытаются удерживать на позициях на левом берегу Херсонской области.

"Мы продолжаем работу по их отражению на максимально далекое расстояние, чтобы правому берегу жилось немного легче", - добавила Гуменюк.