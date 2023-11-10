ua en ru
Пт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские защитники оттесняют оккупантов с левобережья Херсонской области: потери врага

Украина, Пятница 10 ноября 2023 10:16
UA EN RU
Украинские защитники оттесняют оккупантов с левобережья Херсонской области: потери врага Фото: Наталья Гуменюк, руководительница объединенного прессцентра ОК "Юг" (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В течение последних суток Силы обороны Украины на юге уничтожили 55 российских военных, крупнокалиберную пушку, станцию РЭБ и две лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

В частности, Гуменюк подчеркнула результативность контрбатарейной работы украинских военных в течение суток. Она отметила, что во время ночной атаки россиян также удалось сбить беспилотник Shahed-1 и уничтожить несколько единиц автобронетанковой техники.

Как уточнила спикер объединенного пресс-центра, указанные средства российские военные пытаются удерживать на позициях на левом берегу Херсонской области.

"Мы продолжаем работу по их отражению на максимально далекое расстояние, чтобы правому берегу жилось немного легче", - добавила Гуменюк.

Напомним, вчера, 9 ноября, украинские защитники уничтожили российский новейший ЗРК С-300В4. Вражеская цель была поражена на Таврическом направлении.

Потери РФ в войне

Потери России в войне на Украине на четверг, 10 ноября, составляют 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и подбили 23 автомобильные техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
В ГУР подтвердили поражение двух десантных кораблей в Крыму и показали видео
В ГУР подтвердили поражение двух десантных кораблей в Крыму и показали видео
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом