Гуттериш прокомментировал обстрел автомобиля ООН в Херсоне, но не назвал виновной Россию

01:17 16.05.2026 Сб
1 мин
Что взамен сказали в ООН, комментируя российскую атаку?
aimg Екатерина Коваль
Гуттериш прокомментировал обстрел автомобиля ООН в Херсоне, но не назвал виновной Россию Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш (Getty Images)
14 мая в Херсоне дважды обстреляли автомобиль ООН с четкой маркировкой, принадлежавший межведомственной гуманитарной миссии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил обеспокоенность, однако не назвал ни одну из сторон ответственной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ООН.

Реакция ООН

Заместитель спикера Генсека Фархан Гак не уточнил, какая из сторон открыла огонь, отметив лишь, что ООН "работает над установлением всех обстоятельств".

Гуттереш напомнил, что международное гуманитарное право должно соблюдаться в любое время, а гражданский персонал и гуманитарные объекты подлежат защите.

Что произошло

Автомобиль ООН принадлежал к межведомственной гуманитарной миссии под руководством Управления по координации гуманитарных вопросов.

Обе стороны конфликта были заранее уведомлены о прибытии миссии. Несмотря на это, машину обстреляли дважды.

Херсон регулярно попадает под российские обстрелы. Ранее оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку - семь человек получили взрывные травмы и черепно-мозговые повреждения.

До этого россияне ударили дроном по автобусу в Днепровском районе - пострадали около 20 человек, среди них подросток. Из-за постоянных ударов в городе почти неделю не курсировал электротранспорт.

ООН Херсон Антониу Гутерриш
