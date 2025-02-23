Зеленский об украинских ракетах: "Паляныця", "Пекло" и "Рута" летят, баллистика готовится

Украинские ракеты "Паляныця", "Пекло" и "Рута" уже применяются и имеют успехи. Украинская баллистика еще готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

""Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" - летит. Имеют успехи, имеют военные цели, имеют попадания... Эти три вещи летят, баллистика - готовится", - сказал Зеленский.

Что известно об украинских ракетах

"Паляныця". Президент Владимир Зеленский впервые рассказал об украинской ракете-дроне "Паляныця" на День Независимости, 24 августа 2024 года. Он отметил, что на тот момент было уже первое применение оружия.

Точные характеристики ракеты неизвестно. Сообщалось, что дальность "Паляныци" составляет 600 км, скорость около 400 км/ч.

"Пекло". Это ракета-дрон небольшого размера, которая благодаря реактивной тяге стала быстрее обычных ударных дронов. Известно, что она может развивать скорость до 700 км/ч и преодолевать расстояние 700 км.

"Рута". Это ракета от компании Destinus. Известно, что это реактивный дрон, который имеет дальность полета в 300 км. Может развивать скорость в пределах 500-800 км/ч.