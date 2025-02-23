ua en ru
Вс, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский об украинских ракетах: "Паляныця", "Пекло" и "Рута" летят, баллистика готовится

Киев, Воскресенье 23 февраля 2025 18:07
UA EN RU
Зеленский об украинских ракетах: "Паляныця", "Пекло" и "Рута" летят, баллистика готовится Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские ракеты "Паляныця", "Пекло" и "Рута" уже применяются и имеют успехи. Украинская баллистика еще готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

""Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" - летит. Имеют успехи, имеют военные цели, имеют попадания... Эти три вещи летят, баллистика - готовится", - сказал Зеленский.

Что известно об украинских ракетах

"Паляныця". Президент Владимир Зеленский впервые рассказал об украинской ракете-дроне "Паляныця" на День Независимости, 24 августа 2024 года. Он отметил, что на тот момент было уже первое применение оружия.

Точные характеристики ракеты неизвестно. Сообщалось, что дальность "Паляныци" составляет 600 км, скорость около 400 км/ч.

"Пекло". Это ракета-дрон небольшого размера, которая благодаря реактивной тяге стала быстрее обычных ударных дронов. Известно, что она может развивать скорость до 700 км/ч и преодолевать расстояние 700 км.

"Рута". Это ракета от компании Destinus. Известно, что это реактивный дрон, который имеет дальность полета в 300 км. Может развивать скорость в пределах 500-800 км/ч.

Напомним, в правительстве отмечали, что в этом году Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов.

Подробнее о новом украинском тайном оружии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Оружие в Украине Ракеты
NEWS
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине