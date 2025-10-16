ГУР разоблачило более сотни судов, вывозящих российскую нефть и ворованное украинское зерно

ГУР МО Украины обнародовало информацию о более сотне судов и капитанов, причастных к перевозке подсанкционной российской и иранской нефти, а также похищенного украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
ГУР МО Украины в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions
опубликовало досье на 139 морских судов и 142 капитанов, причастных к незаконным перевозкам российской и иранской подсанкционной нефти, а также похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.
Как отметили в ГУР, экспорт сырой нефти, нефтепродуктов, газа, зерна, угля, серы и удобрений - это одна из ключевых составляющих российской экономики, которая обеспечивает миллиардные поступления в бюджет страны-агрессора и финансирует ее войну против Украины.
Морской экспорт из Балтийского и Черноморского регионов - это организованный Россией трафик краденого украинского зерна с временно оккупированных территорий, сырой нефти и нефтепродуктов в обход примененных санкций, в основном организованный кремлем теневой флотилией.
На фоне блокирования легальной коммерческой активности подсанкционных судов Россия продолжает наращивать свой "теневой" танкерный парк, привлекая подставные компании и суда-призраки для сохранения своих экспортных потоков.
Основными фигурантами новой публикации стали:
В то же время в ГУР отметили, что раздел "Морские суда" сейчас содержит информацию о более 1 200 судов, из которых более половины входит в так называемый "теневой флот" РФ, а также данные о почти 300 капитанах, которые непосредственно участвуют в нарушении международного санкционного режима.
Напомним, Главное управление разведки запустило платформу War&Sanctions 1 июня 2024 года. За год работы портал вырос с двух до девяти разделов, отдельные из которых уже имеют по несколько различных наборов данных.
На сегодня портал - это десятки тысяч субъектов и объектов, которые формируют, питают, обеспечивают, олицетворяют и поддерживают войну РФ против Украины.
Заметим, что на днях ГУР разоблачило более 80 оборонных заводов РФ, которые до сих пор не под санкциями.
А до этого в разделе "Инструменты войны" портала War&Sanctions была обнародована информация о более 260 единицах иностранного высокотехнологичного оборудования - в частности, станков и обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ), которые используются на "Уралвагонзаводе".