ГУР разоблачило более сотни судов, вывозящих российскую нефть и ворованное украинское зерно

ГУР МО Украины в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions

опубликовало досье на 139 морских судов и 142 капитанов, причастных к незаконным перевозкам российской и иранской подсанкционной нефти, а также похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.

Как отметили в ГУР, экспорт сырой нефти, нефтепродуктов, газа, зерна, угля, серы и удобрений - это одна из ключевых составляющих российской экономики, которая обеспечивает миллиардные поступления в бюджет страны-агрессора и финансирует ее войну против Украины.

Морской экспорт из Балтийского и Черноморского регионов - это организованный Россией трафик краденого украинского зерна с временно оккупированных территорий, сырой нефти и нефтепродуктов в обход примененных санкций, в основном организованный кремлем теневой флотилией.

На фоне блокирования легальной коммерческой активности подсанкционных судов Россия продолжает наращивать свой "теневой" танкерный парк, привлекая подставные компании и суда-призраки для сохранения своих экспортных потоков.

Основными фигурантами новой публикации стали:

новые теневые танкеры, привлеченные РФ с 2025 года для обхода санкционного контроля;

суда, принадлежащие судоходной империи иранского нефтяного магната и основного поставщика оружия в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхани - сына бывшего министра обороны Ирана Али Шамхани, которые обеспечивают транспортировку подсанкционной нефти;

нефтяные танкеры из орбиты астраханского бизнесмена Джамалдина Пашаева, связанные с логистикой транспортного коридора "Север-Юг", предназначенного для торговли с Ираном. Кроме этого, Пашаев и его компании задействованы в схемах передачи летальной помощи российской компании "СЭЗ "Алабуга" при поддержке Ирана;

морские суда, привлеченные к перевозке похищенного украинского зерна, которое Россия выдает за собственную продукцию на международном рынке;

российские и иностранные суда, осуществляющие незаконные заходы в закрытые Украиной порты на временно оккупированных территориях.

В то же время в ГУР отметили, что раздел "Морские суда" сейчас содержит информацию о более 1 200 судов, из которых более половины входит в так называемый "теневой флот" РФ, а также данные о почти 300 капитанах, которые непосредственно участвуют в нарушении международного санкционного режима.