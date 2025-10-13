ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ГУР разоблачило более 80 оборонных заводов РФ, которые до сих пор не под санкциями

Понедельник 13 октября 2025 11:55
UA EN RU
ГУР разоблачило более 80 оборонных заводов РФ, которые до сих пор не под санкциями Фото: российская ракета (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

Более половины предприятий российского оборонного холдинга "Технодинамика", находящихся под управлением государственной корпорации "Ростех", до сих пор остаются вне санкций западных стран. Речь идет о 86 из 145 компаний, на которые пока не наложены ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Обновленную базу данных обнародовали на портале War&Sanctions.

Как отметили в ГУР, холдинг "Технодинамика" играет ключевую роль в производстве ствольной и реактивной артиллерии, боеприпасов, порохов и взрывчатых веществ военного назначения.

Предприятия холдинга также занимаются изготовлением беспилотных летательных аппаратов, пусковых установок для крылатых ракет большой дальности, бронеплит, средств индивидуальной защиты, разработкой тренажеров для военной авиации, парашютных систем и авиационных двигателей.

Кроме того, они выполняют ремонт и продление ресурса стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Несмотря на стратегическое значение холдинга для российского ВПК, 86 из 145 предприятий остаются вне санкций стран санкционной коалиции. Среди них - производители ключевых компонентов для ракетных систем и бронетехники.

В частности, в этот перечень входят:

  • АО "Федеральный центр двойных технологий 'Союз'" и АО "Завод имени Морозова" - разработчики двигателей и твердого топлива для комплексов "Тополь-М", "Ярс" и "Искандер";
  • АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта" - производитель бронебойно-подкалиберных снарядов для гладкоствольных пушек, в частности для платформы "Армата";
  • АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" - поставщик комплектующих для ракет Х-101 и Х-59М2 / Х-59М2А;
  • АО "Машиностроительный завод 'Штамп' имени Б. Л. Ванникова" - производитель головных частей к реактивным снарядам РСЗО "Град" и "Торнадо-Г", корпусов авиационных бомб и единственный в РФ производитель звеньев патронных лент для артиллерийских выстрелов калибров 23 мм, 30 мм и 40 мм.

В ГУР отметили, что раскрытие таких сведений должно помочь международным партнерам Украины в синхронизации санкционных решений и закрытии пробелов, которыми Россия до сих пор пользуется для поддержки своего оборонного производства.

Санкции против РФ

Напомним, 11 октября, Украина ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали лица и компании, которые причастны к поддержке военной машины РФ и обходу санкций.

Также известно, что вскоре украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправится в Соединенные Штаты. Среди основных тем - обсуждение санкционной политики против РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит