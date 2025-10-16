ГУР викрило понад сотню суден, що вивозять російську нафту та крадене українське зерно

ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад сотню суден і капітанів, причетних до перевезення підсанкційної російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
ГУР МО України у розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions
опублікувало досьє на 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.
Як зазначили в ГУР, експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки та добрив - це одна з ключових складових російської економіки, що забезпечує мільярдні надходження до бюджету країни-агресора та фінансує її війну проти України.
Морський експорт із Балтійського та Чорноморського регіонів - це організований Росією трафік краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій, сирої нафти та нафтопродуктів в обхід застосованих санкцій, здебільшого організований кремлем тіньовою флотилією.
На тлі блокування легальної комерційної активності підсанкційних суден Росія продовжує нарощувати свій “тіньовий” танкерний парк, залучаючи підставні компанії та судна-примари для збереження своїх експортних потоків.
Основними фігурантами нової публікації стали:
Водночас в ГУР зазначили, що розділ “Морські судна” нині містить інформацію про понад 1 200 суден, з яких більш як половина входить до так званого “тіньового флоту” РФ, а також дані про майже 300 капітанів, які безпосередньо беруть участь у порушенні міжнародного санкційного режиму.
Нагадаємо, Головне управління розвідки запустило платформу War&Sanctions 1 червня 2024 року. За рік роботи портал зріс з двох до девʼяти розділів, окремі з яких вже мають по декілька різних наборів даних.
На сьогодні портал - це десятки тисяч субʼєктів та обʼєктів, що формують, живлять, забезпечують, уособлюють та підтримують війну РФ проти України.
Зауважимо, що днями ГУР викрило понад 80 оборонних заводів РФ, які досі не під санкціями.
А до цього у розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions було оприлюднено інформацію про понад 260 одиниць іноземного високотехнологічного обладнання - зокрема, верстатів і обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), які використовуються на "Уралвагонзаводі".