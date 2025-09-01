Крупнейший производитель танков в РФ использует иностранные технологии: в ГУР раскрыли список

Крупнейший российский производитель танков и бронетехники "Уралвагонзавод" использует сотни единиц иностранного оборудования в своем производстве. Несмотря на санкции, он продолжает расширять свои мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

В разделе "Инструменты войны" портала War&Sanctions обнародована информация о более 260 единицах иностранного высокотехнологичного оборудования - в частности, станков и обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ), которые используются на "Уралвагонзаводе".

Большинство этого оборудования было закуплено еще в период переоснащения российского ВПК, который начался в 2007 году и продолжался до полномасштабного вторжения.

Хотя поставки осуществлялись до 2022 года, наличие таких станков требует постоянного технического обслуживания, обновления программного обеспечения и ремонта.

По данным ГУР, иностранные компании-производители и их дилеры имеют возможность ограничить поставки запчастей и технических жидкостей, что может существенно повлиять на способность РФ поддерживать военное производство.

Расширение производства

Несмотря на санкции, "Уралвагонзавод" продолжает расширять свои мощности. В 2024 году завод запустил новое производство танковых двигателей, где используются современные станки с ЧПУ европейских производителей.

Такое оборудование все еще поступает в Россию через третьи страны, хотя процесс стал сложнее, продолжительнее и дороже.

Для ограничения производственных возможностей РФ необходима консолидация международных усилий, контроль за соблюдением санкций и перекрытие схем их обхода.

Масштабы проблемы

Всего в разделе "Инструменты войны" собраны данные о более 1 400 единицах оборудования, которое используется на 169 предприятиях российского военно-промышленного комплекса.

Во многих случаях указаны серийные номера оборудования, что позволяет производителям отследить его путь в РФ и заблокировать дальнейшие поставки запчастей и обновлений.